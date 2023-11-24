banner959
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Söğüt, Emekli Personellere Plaket Takdim Etti

Körfez Belediyesine uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan personellerle yemekte bir araya gelen ve plaket takdim eden Başkan Şener Söğüt, "İlçemize kazandırılan her hizmette, eserde imzanız var" dedi.

Başkan Söğüt, Emekli Personellere Plaket Takdim Etti

24 Kasım 2023 Cuma 13:35

 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesine uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan personellerle yemekte bir araya geldi. Birlikte yenilen yemek sonrasında emekliye ayrılan personele tek tek plaket takdim eden Başkan Söğüt, "Öncelikle bugüne kadar Körfez Belediyemize yapmış olduğunuz katkı ve desteklerden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Gerek bizlerle gerekse de bizden önceki dönemde aldığınız her görevde canla başla çalıştınız. Herkes kendi sorumluluk alanında elinden geleni yaptı ve ilçemize bir birinden güzel eserleri, hizmetleri kazandırdı. Gerçekten birik beraberliğin en güçlü olduğu belediyelerden bir tanesiyiz. Bugüne kadar Körfez Belediyemizdeki çalışanlarımızdaki uyum ve ahenk geçmişten bugüne kadar devam etti. Bu sizler sayesinde oldu. Samimiyet ve gayretle hizmet sürenizi tamamladınız ve emekli oldunuz. Artık emeklilik hayatındasınız. Hayat böyle evre evre değişiyor. Çocukluk, eğitim, iş, aile ve tüm koşuşturmanın ardından artık biraz daha sevdiklerinize vakit ayıracağınız emeklilik dönemi. Her dönem güzeldir ama emeklilik hayatının ayrı bir güzelliği vardır. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde emeklilik dönemi geçirmenizi diliyor ve temenni ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Varsa bizden yana helal olsun" ifadelerini kullandı. 
 Programda Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Serkan Yeğnidemir, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar, Bem-Bir-Sen İş Yeri Temsilcisi Tarık Gürgen ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. 



                                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Körfez
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sürdürülebilir Mimarlık Tasarımı Cami Sürdürülebilir Mimarlık Tasarımı Cami
Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı
Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü böyle kutladı Minik öğrenci Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü...
En Anlamlı 24 Kasım Hediyesi En Anlamlı 24 Kasım Hediyesi
Körfez'de "Kapak Kapak Mutluluk" Körfez'de "Kapak Kapak Mutluluk"
Şifanın Adresi Başiskele Termal Tesis Olacak Şifanın Adresi Başiskele Termal Tesis Olacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sürdürülebilir Mimarlık Tasarımı Cami
GTÜ Mimarlık Bölümü akademisyenimiz, Karamürsel Akçakoca Cami projesini “Sürdürülebilir Mimarlık”...

Haberi Oku