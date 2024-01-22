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Başkan Söğüt: "İlçe Turizmi İçin Önemli Adımlar Attık"

Körfez Kafkas Derneği'ne konuk olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Söğüt:

22 Ocak 2024 Pazartesi 13:24


 Dernek yöneticileri ve üyelerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sohbet ortamındaki buluşmada hem yapılan çalışmalara değindi hem de gelen soruları da cevapladı. Körfez'de 5 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Söğüt, ilçe turizminin gelişmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti. 
 Körfez'in tarih ve kültürle de yaşan bir şehir haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Söğüt, "Hereke Kalesi bu anlamda ilçe turizmine ciddi katkı sağlayacak. Kocaeli'nin en büyük ihya projelerinden biri kuşkusuz. TÜRSAB’dan yetkililer geldiğinde de, acente sahiplerini ağırladığımızda da bunu gördük. Hereke'de Kaiser Wilhelm Köşkü ve Dokuma Fabrikası dışında Halı Dokuma Atölyesi ve Müzesi’ni oluşturuyoruz. Özbek Sokak’ta restorasyon çalışmaları da hızla devam ediyor. Tabii bir de bunun doğa turizmi ayağı var. Doğa yürüyüş parkurlarımızı oluşturduk ve sisteme de işledik. Sevindikli ve Sipahiler Göleti'nin çevresini güzelleştirdik. Bugün su kayağında dünya şampiyonaları Sevindikli Göleti'mizde yapılıyor. Bunların hepsi ilçemizin turizmine önemli katkı sağlıyor. Tarihi İpekyolu üzerinde Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenledik ve bu ilkti. Devamı da gelecek" dedi. 
                                        


İHA
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