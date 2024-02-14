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Belediye Personellerine Türkiye'nin Güzelliklerini Anlattılar

Körfez Belediyesi personellerine yönelik seyahat semineri düzenlendi

Belediye Personellerine Türkiye'nin Güzelliklerini Anlattılar

14 Şubat 2024 Çarşamba 11:15

 Seminerde, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra seyahat edilecek bölgelerinden de bahsedildi.   
 Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Birim Müdürleri ve farklı birimlerden personeller katılım sağladı. Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seyahat seminerinde,  Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri anlatıldı. Meclis salonunda belediye çalışanlarını kapsayan bir çekiliş yapıldı. Heyecanla yapılan kura çekiminde 10 belediye çalışanına ve ailesine, Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatıyla Nazende Sosyal Tesislerinde yemek ikramı hediyesi verildi. 
 Personellerin yoğun ilgi ve katılımından mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, "Düzenlenen seminere katılım sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz sizler için böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki etkinliklerimiz de sürprizler sizleri bekliyor olacak. Çekilişte hak kazanan arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi. 
                                     


İHA
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