Bu Kafede Çay 3 TL

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla Gülümse Kafelerde çayın fiyatı 3 TL'ye düşürüldü. Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden vatandaşlardan Ekrem Doğan, "Çayların 3 TL olması çok iyi oldu. Emekliler için çok büyük avantaj. Sonuçta emeklinin aldığı maaş belli, harcaması belli. Bizim bir standardımız var onun dışına çıkamıyoruz. Çok memnun olduk" dedi.

Kafelerdeki fiyatlara değinen Ali Aydemir, "Hayat şartları çok kötü. Kafelere gidiyorsun çay fiyatı 18-20 lira. Burada bir sürü insan çay 3 lira olduğu için oturuyor. Tuvaletler de ücretsiz. Bu yüzden Başkanımızdan memnunuz. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan İzmit'e geldiklerini söyleyen Kasım Karabulut ise "Çayın 3 TL’ye düştüğünü görünce buraya geldik. Gayet memnun olduk. Çünkü İstanbul’da bu fiyata çay içmek neredeyse imkansız. Hatta arkadaşlarımla 'Acaba Kocaeli'ye mi taşınsak?' diye muhabbet ettik. Bu hizmet için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İHA