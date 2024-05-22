banner1036
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çilek Köyünde Yarın Hasat Var

İzmit Çayırköy'de hayata geçirilen çilek köyünde yarın hasat yapılacak.

Çilek Köyünde Yarın Hasat Var

22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:25

 Gelirleri kız çocuklarının eğitimine harcanacak hasat programına katılmak isteyen vatandaşlar için servis kaldırılacak.   
 İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde kurduğu çilek köyünde hasada hazırlanıyor. 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazide yapılacak olan hasattan elde edilecek olan gelir ihtiyacı olan kız öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak. Hasat programı 23 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek. Hasada katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18.30'da Ncity AVM otoparkından servis kaldırılacak. 
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Romanya Heyeti Kocaeli'deki Tarım Projelerine Hayran Kaldı Romanya Heyeti Kocaeli'deki Tarım Projelerine Hayran...
Hünkar Çayırı'nda Festival Coşkusu Hünkar Çayırı'nda Festival Coşkusu
Çayırova’da Restoran Ve Manavlara Denetim Çayırova’da Restoran Ve Manavlara Denetim
Oğlu Tarafından Benzin Dökülerek Yakılmıştı, Son Yolculuğuna Uğurlandı Oğlu Tarafından Benzin Dökülerek Yakılmıştı,...
CMB Yachts Üretimi ile İnovasyon ve Tasarım Harikası Yatlar CMB Yachts Üretimi ile İnovasyon ve Tasarım Harikası...
Dilovası Şehitliği Bakımı Yapılıyor Dilovası Şehitliği Bakımı Yapılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Romanya Heyeti Kocaeli'deki Tarım Projelerine...
Romanya'dan Kocaeli'ye gelen heyet, kentte yürütülen tarım projelerini yerinde görme fırsatı buldu.

Haberi Oku