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Filistin Acısı "Gün Doğmadan" Hissedildi

Körfez'de sahnelenen Filistin'deki zulmü konu alan "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Filistin Acısı

20 Aralık 2023 Çarşamba 11:39

Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu vatandaşlarla buluşturuldu. Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından oynanan Filistin konulu Gün Doğmadan adlı tiyatro oyunu Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ın da katıldığı tiyatro gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi. 
  İsrail’in Filistin’e karşı yaptığı zulümleri ele alan oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Oyunculuklarıyla kendini izleyenlere hayran bırakan oyuncular, Filistin halkının yaşadığı zulmü izleyenlerin içlerinde hissettirdi. Hüzünle izlenen tiyatro oyunu vatandaşların alkışlarıyla son buldu. 
                                  


İHA
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