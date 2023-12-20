Filistin Acısı

Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu vatandaşlarla buluşturuldu. Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından oynanan Filistin konulu Gün Doğmadan adlı tiyatro oyunu Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ın da katıldığı tiyatro gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi.
İsrail’in Filistin’e karşı yaptığı zulümleri ele alan oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Oyunculuklarıyla kendini izleyenlere hayran bırakan oyuncular, Filistin halkının yaşadığı zulmü izleyenlerin içlerinde hissettirdi. Hüzünle izlenen tiyatro oyunu vatandaşların alkışlarıyla son buldu.
İHA