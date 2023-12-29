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İzmit Belediyesi 12 Şehit İçin Mevlid-i Şerif Okutup Helva Dağıttı

İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatında şehit olan 12 askerin ruhlarına ithafen 3 camide Mevlid-i Şerif okutarak öğle namazı sonrasında helva ikramında bulundu.

İzmit Belediyesi 12 Şehit İçin Mevlid-i Şerif Okutup Helva Dağıttı

29 Aralık 2023 Cuma 10:11

  İzmit Belediyesi Pençe - Kilit Harekâtında şehit olan 12 vatan evladının ruhlarına ithafen Fevziye Camii, Mehmet Ali Paşa Merkez Camii ve Kuruçeşme Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. Öğle namazına müteakibin de cemaat ve vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Fevziye Camiindeki programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katılarak vatandaşlara helva ikram etti. Hürriyet’e programda İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur eşlik etti. 
                                         


İHA
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