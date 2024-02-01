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İzmit Belediyesi, 4 Yeni İş Makinesini Vatandaşlara Kazandırdı

İzmit Belediyesi satın alma sürecini tamamladığı 4 yeni iş makinesi daha İzmit halkına kazandırdı.

İzmit Belediyesi, 4 Yeni İş Makinesini Vatandaşlara Kazandırdı

01 Şubat 2024 Perşembe 14:12

                             
 Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in mücadelesiyle İzmit Belediyesi filosuna 4 yeni iş makinesi daha eklendi. Böylelikle İzmit Belediyesi araç filosu gücüne güç kattı. 
 İzmit Belediyesi tarafından satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından araç filosuna katılan 4 yeni iş makinesi vatandaşlar için sokaklarda olacak. 4 yeni iş makinesi, imar yolu ve kadastro yolu açımlarında, yollara malzeme dökümlerinde, asfalt ve parke yolu yapım öncesi zemin tesviyelerinde ve imar mevzuatına aykırı metruk binaların yıkımlarında kullanılacak. 
                                  


İHA
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