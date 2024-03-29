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İzmit'in Araç Filosuna 4 Yeni Araç Daha Dahil Oldu

İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 4 yeni çöp kamyonu ekledi.

İzmit'in Araç Filosuna 4 Yeni Araç Daha Dahil Oldu

29 Mart 2024 Cuma 10:32

  
 Tamamı siyah plaka olarak araç filosu ile hizmet veren İzmit Belediyesi, son olarak 4 yeni çöp kamyonu daha aldı. Açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "2019'da göreve geldiğimizden bu yana araçlarımızın siyah plaka olması amacıyla başlattığımız çalışmanın bugün son günü. Bugün 4 çöp aracımız filomuza katıldı. İzmit Belediyesinin filoya kattığı toplam araç sayısı 222'yi buldu. Bugün itibariyle de artık bu döneme ait tüm araçlarımızı planladığımız gibi satın almış bulunuyoruz. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. 
                                  


İHA
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