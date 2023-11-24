Körfez'de "Kapak Kapak Mutluluk"

Toplanan kapakların mutluluğa dönüştüğü proje çerçevesinde 4 tekerlekli sandalye alındı.

Körfez Belediyesi, Minik Hayatlar Derneği ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, sıfır atık çerçevesinde başlatılan "Rengi Ne Olursa Olsun Yeter Ki Kapak Olsun" projesi çerçevesinde toplanan kapaklar mutluluğa dönüştü. Proje içerisinde ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi YEDEP, Körfez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Körfez Ticaret Odası da yer aldı. 2 ay süren proje de toplam 2 ton mavi kapak ve türevleri toplandı. Toplanan 2 ton kapağın geri dönüştürülmesiyle elde edilen gelir ile 4 tane tekerlekli sandalye alındı. Sandalyeler Körfez Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrenci ve yakınlarına teslim edilecek.







Gülünce Özel Eğitim Okul Müdürü Tazebey Yaşin’in sunduğu programa, Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım ve Körfez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemil Arslan katıldı. Tazebey Yaşin, "Proje çerçevesinde 2 ay gibi kısa bir süre de iki ton mavi kapak topladık. Bu kadar kısa sürede yapılan toplama işlemi büyük bir başarıdır" dedi.

İHA