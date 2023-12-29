Körfez'de Şehitler İçin Dua Edildi

Körfez Belediyesi, İlçe Müftülüğü ile birlikte Esentepe Mahallesi’nde bulunan Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı’nda "Mehmetçiğe Dua" programı düzenledi. Müezzin Kayyımı Hakan Karakuş, Çarşı Cami İmam Hatibi İbrahim Karaosman ve Yavuz Camii İmam Hatibi Emre Avanoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program da ilahiler de okundu. Tilavet sonrasında İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından şehitler için dua edildi.

"Bayrağımız ilelebet dalgalanacak"

Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, "Hain saldırı sonucu en son kaybettiğimiz 12 vatan evladımız bizleri derinden üzdü. Hepimizin başı sağolsun. Hain terör örgütlerini lanetliyoruz. Biz bu topraklarda yaşayabiliyorsak, burada huzurlu bir şekilde bir araya gelebiliyorsak biz bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitler ölmez, onlar ölümsüzlük makamındalar. Bu topraklar üzerine hain planlar kuranlar asla emellerine ulaşamayacaklar. Aziz vatan topraklarını ülkemizi bölemeyecekler, devletimizi parçalayamayacak, ezanlarımızı susturamayacaklar. Bayrağımız ilelebet dalgalanacak ve bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Bizler de bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin için mukaddes değerlerimize sahip çıkacağız" dedi.

İHA