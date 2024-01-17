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Körfez'de Şehitler İçin Ku'an-ı Kerim Okundu

Körfez'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi.

Körfez'de Şehitler İçin Ku'an-ı Kerim Okundu

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:37

 MHP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen tören Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, şehit aileleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
 Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği program sonrasında şehitler için dua edildi. Başkan Şener Söğüt, "Vatan için şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımızın mekanları cennet, Allah hepsinden razı olsun inşallah. Devletimiz güçlü. Terör örgütlerine de gereken tokatı da atıyor, atmaya da devam edecek" dedi. 
                                  
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