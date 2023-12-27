Körfez'de Tehlike Arz Eden Binalar Yıkıldı

Körfez'de tehlike arz eden ve metruk durumdaki binaların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Körfez Belediyesi, tehlike arz eden ve metruk durumdaki binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Naip köyünde metruk durumdaki binalar için yıkım çalışması gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında metruk yapı yıkıldı ve moloz kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde metruk durumdaki yapıların gerekli yasal çalışmaların tamamlanması ile birlikte yıkıldığını belirtti.

İHA