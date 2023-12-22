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Nurullah Genç Şiirleriyle Gönüllere Dokundu

Körfez Belediyesinin kültür sanat etkinliklerine konuk olan Prof. Dr. Şair Nurullah Genç, sevilen şiirleri ile vatandaşlara şiir dolu bir gün yaşattı.

Nurullah Genç Şiirleriyle Gönüllere Dokundu

22 Aralık 2023 Cuma 09:55

 Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Serkan Yeğnidemir, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve çok sayıda Körfezli katıldı. 
 Türk edebiyatının değerli şairlerinden Nurullah Genç, unutulmayan şiirlerini Körfezliler ile buluşturdu. Sesi ve yorumlarıyla dizelere hayat veren Nurullah Genç’e ilgi yoğundu. Kendi hayatından bahseden Şair, gençlere ilham olmayı da unutmadı. 
 Filistin’de yaşanan zulme de değinen Genç, orada yaşanan zulmü konu alan şiiri ile salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Program sonrasında Genç’e teşekkür eden ve plaket takdim eden Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez’de kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. 
                                         


İHA
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