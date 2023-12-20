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Orman İşletme’de Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Büyükşehir İtfaiyesi, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Orman İşletme'de Gerçeği Aratmayan Tatbikat

20 Aralık 2023 Çarşamba 10:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, meydana gelebilecek yangınlara karşı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İzmit Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yönelik olarak “Acil Durum Ekip Eğitimi”, “Tahliye Tatbikatı” ve “Yangın Söndürme Tatbikatı” gerçekleştirildi.

 

TEORİK BİLGİLER SUNULDU

Eğitimde, Orman İşletme Müdürlüğü acil durum ekip personellerine yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, tahliye prosedürleri hakkında teorik bilgiler sunuldu. Eğitimin pratik bölümünde ise taşınabilir yangın söndürücüler ve kullanım esasları anlatılarak, bu cihazlar ile müdahale çalışmaları gerçekleştirildi.

 

YANGIN TAHLİYE TATBİKATI

Tahliye tatbikatında ise yangın alarmının çalması ile birlikte tüm personel çalışma mahallerini terk ederek, acil çıkışlardan toplanma noktasına ulaştı. Burada alınan yoklama ile tüm personelin güvenli bir biçimde dışarı ulaşıp ulaşmadıkları kontrol edildi. Yangın alarmı ile aynı anda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na da ihbar verildi. Gelen itfaiye ekipleri, senaryoya uygun bir biçimde yangının olduğu varsayılan kata ulaşarak, hem merdiven aracı ile hem de bina içerisinden müdahale gerçekleştirdi. 
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