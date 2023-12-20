Orman İşletme’de Gerçeği Aratmayan Tatbikat

YANGIN TAHLİYE TATBİKATI

Tahliye tatbikatında ise yangın alarmının çalması ile birlikte tüm personel çalışma mahallerini terk ederek, acil çıkışlardan toplanma noktasına ulaştı. Burada alınan yoklama ile tüm personelin güvenli bir biçimde dışarı ulaşıp ulaşmadıkları kontrol edildi. Yangın alarmı ile aynı anda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na da ihbar verildi. Gelen itfaiye ekipleri, senaryoya uygun bir biçimde yangının olduğu varsayılan kata ulaşarak, hem merdiven aracı ile hem de bina içerisinden müdahale gerçekleştirdi.