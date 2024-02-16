Selvili Camiye Kütüphane

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 2 gün önce Selvili Camii cemaatiyle bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Hürriyet, cemaatin kütüphane isteği üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve belediyenin öz kaynaklarıyla hazırladığı kütüphaneyi sadece 2 günde cemaate teslim etti. Selvili Camii İmam Hatibi İsmail Kurtaran, "İzmit Belediyesi, talep ettiğimiz kütüphaneyi getirdiler. Gönderenden getirene, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizi sevindirdiler, Allah da onları sevindirsin. Ne arzu ediyorlarsa arzularını nail eylesin. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA