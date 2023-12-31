Vatandaşın Ayağına Kırmızı Halı Serildi

İzmit Belediyesi yılbaşının bu sene de kentte cıvıl cıvıl bir havada yaşanması adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin öz gücüyle oluşturulan süslemeler kentin dört bir yanında vatandaştan ilgi görüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi. İzmitliler oluşturulan yürüyüş yolunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, renkli anlar biriktiriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kentin cıvıl cıvıl olmasını sevdiklerini ifade ederek, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İHA