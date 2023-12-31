Vatandaşlardan Gelen Taleplerin Yüzde 95’İni Karşıladılar

2023 yılında büyük özveriyle çalışan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan 7 bin 855 vatandaş talebinin 7 bin 416’sını karşılayarak yüzde 95 oranında memnuniyet oranı yakaladı. 2023 yılında Gazeteci Vedat Taştekin Parkı, Dr. Utkan Mutman Parkı, Ersin Alpaslan Parkı, Permakültür Alanı, Yenicuma Parkı Yeşil Alan Çalışması, Karaabdülbaki Kadın Kooparatifi Çınar Kahvaltı Evi, Durhasan Mahallesi Lavanta Bahçesi çevre düzenlemesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Katip Çelebi Sokak oturma köşesi, Serdar Mahallesi Asırlık Çınar Evi çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Gündoğdu Mahallesi İkizdere Caddesi ve Hatipköy Mahallesindeki park çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Revize çalışması yapılan alanlar

Karaabdülbaki Lavanta Bahçesi, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı Yanında bulunan park, Serdar Mahallesi Güner Sokak Asırlık Çınar Evinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Kauçuk yenilemesi ve çevre düzenlemesi yapılan alanlar ise Erenler Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi Gönül Parkı, Gölkay'ın 2 parkı, Yahyakaptan Mahallesi Nafiye Usanmaz Parkı, Turgut Mahallesi Mehmet Lüleci Parkı, Karadenizliler Mahallesi Zigana Parkı, Körfez Mahallesi Dört Mevsim Parkı, Yahyakaptan Ahmet Yesevi Parkı, Yenişehir Muhtarlık önünde bulunan park, Serdar Mahallesi Gazi Faik Dokur Parkı, Tüysüzler Mahallesinde bulunan Çınar Çocuk Evi Parkı ve Gültepe Mahallesi Salim Çolak Parkı'nda revize çalışması yapıldı.

Ağaçlandırma çalışmaları

Gündoğdu Mahallesi Demiray Sokakta bin 627 metrekarelik alanda 10 oya ağacı, 6 erguvan ağacı, 2 hatmi ağacı ve 70 meşe fidanı, Tepeköy Mahallesi Tepeköy Caddesinde bulunan 776 metrekarelik alana 22 zeytin fidanı Ve 18 ceviz fidanı, Alikahya Katip Çelebi Sokakta bulunan 2 bin 286 metrekarelik alana 10 ladin, 10 süs kirazı, 3 fıstık çamı, 2 dışbudak, 6 meyve ağacı ve 2 karayemiş, Gündoğdu Mahallesi İkizdere Caddesindeki 5 bin 792 metrekarelik alana 35 süs eriği, 35 süs elması, 250 fıstık çamı, 250 defne fidanı, Tüysüzler Mahallesi Şehit Metin Kaya Cadddesi Neslihan Sokak kesişimindeki bin 319 metrekarelik alana 30 defne, 40 fıstık çamı dikildi.

Sera çalışmalar

Yaşam Bahçesi’nin içinde bin 8 metrekare büyüklüğündeki serada gübreleme, ilaçlama ve benzeri çelik alma yöntemiyle çalı, iç mekan ile sukulent türlerinin üretimi yapılıyor. Serada gül, taflan, ortanca, zakkum, abelya, alev çalısı, leylak, bahar dalı, çalı grubu bitkiler üretiliyor. Ayrıca mevsimlik çiçek üretimi de yapılıyor. 2021 yılında 7 bin 806, 2022 yılında 16 bin 417, 2023 yılında 26 bin 392 olmak üzere toplamda 50 bin 615 üretim yapıldı.

Taleplerin yüzde 95’i karşılandı

102 mahallede ikamet eden vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılı içerisinde 7 bin 855 talep oldu. Bu taleplerin 7 bin 416 adeti müdürlüğün kendi öz kaynakları ve ekiplerin özverili çalışmasıyla gerçekleştirildi. Hızlı ve etkin çalışmalar neticesinde taleplerin yüzde 95’i karşılanmış oldu. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ahşap atölyesinde 23 kamelya, 262 bank, 168 piknik masası, 26 kedi evi, 39 köpek evi, 40 pişmaniye festivali standı, 90 pergola, 218 saksı olmak üzere toplamda 866 adet üretim yapıldı.

Kaynak atölyesi özveriyle çalıştı

Kaynak atölyesinde 23 kamelya, 262 bank, 168 piknik masası, 83 deprem bölgesi için varil soba, 12 deprem bölgesi için duş - tuvalet, 40 pişmaniye festivali standı, 75 metal saksılık, 59 adet çöp kovası olmak üzere toplam 722 üretim gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında 3 milyon 486 bin 47 metrekarelik alanda ot biçme çalışması yapılırken eylül, ekim, kasım, aralık olmak üzere 4 aylık çalışma sonunda 139 kuru ağaç kesildi, bin 788 ağaç da budandı.

İHA