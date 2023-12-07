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(VİDEOLU)Virajı Alamayan Tırdan Düşen Demir Profiller Yola Savruldu, Trafik Durdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan tırda yüklü demir profiller yola savruldu.

(VİDEOLU)Virajı Alamayan Tırdan Düşen Demir Profiller Yola Savruldu, Trafik Durdu

07 Aralık 2023 Perşembe 11:32

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan tırda yüklü demir profiller yola savruldu. 
  Kaza, Kandıra Yolu Caddesi D-100 kara yolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 34 DGD 881 plakalı Mercedes marka tır virajı alamadı. O esnada aracın üstünde bulunan demir profiller yola savruldu. Yola savrulan demir profiller, seyir halinde olan araca çarparak kaza yapmasına sebep olurken, herhangi yaralanma yaşanmadı. Yola saçılan demir profiller sebebiyle trafik kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir profiller yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.  
 Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  


                                       


İHA
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