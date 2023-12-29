İzmit, 2023’te Kültür Ve Sanatın Merkezi Oldu

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği birbirinden renkli etkinliklere İzmit’i kültür ve sanatın merkezi haline getirdi.

Resmi ve dini bayram kutlamaları, İzmit Unutmaz programları, açılışlar, sergiler ve festivaller ile İzmit adeta kültür ve sanatın merkezi haline geldi.

Özel günleri İzmitlilerle birlikte kutlayan İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda halk bayramlaşmaları, 28 Haziran İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleriyle kente renk kattı. Kutlamalar, Şanışer & Sokrat St, Teoman ve Yüksek Sadakat konserleriyle doruğa ulaştı.

Anma programları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2023 yılındaki anma programlarıyla İzmitlilerin hafızasını taze tuttu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, 24 Ocak Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı Anma Programı, Lozan Mübadele Sözleşmesi’nin 100’üncü Yılı Anma Programı, 18 Mart Şiirlerle Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı ve 14 Temmuz Ahmet Mete Anma Töreni düzenlendi. Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısının 100. yılı ve Basın Onur Günü çerçevesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde anma programı yapıldı.

İzmit Unutmaz ile değerli isimler anıldı

İzmit Unutmaz etkinlikleriyle ulusal ve yerel değerleri Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, Türkiye’nin tek dereceli sistemle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve yol arkadaşları, 1 Mart Vapur Faciası’nda hayatını kaybedenler, Zeki Müren, Neşet Ertaş, Fikret Kızılok, Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Talip Apaydın, Nazım Hikmet Ran, Atilla İlhan, Ahmet Arif, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Özdemir Asaf anıldı.

100. yıla özel yarışmalar düzenlendi

İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ortaklığında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle Ulusal Şiir Yarışması düzenlendi. Vatan, özgürlük ve Cumhuriyet temasını içeren yarışma sonucunda, jüri tarafından uygun görülen şiirler kitaplaştırılarak kentin kültürel hafızasına kazandırılması hedeflendi. İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışması düzenlendi. Sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların değerlendirildiği yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

İzmit festivallerle coştu

İzmit Belediyesi, 25-26-27 Ağustos tarihlerinde geniş katılımlı 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali gerçekleştirdi. Festivalde yurt içi ve yurt dışından gelen halk dansları toplulukları şehrin dört bir yanında gösterdiği sergiledi. Hüsnü Şenlendirici ve İzmit’in sevilen sanatçısı Bülent Tamer’in konseriyle renk kattığı festivalde, MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük’ün söyleşinin yanında birçok etkinlik gerçekleştirildi. Festival kapsamında düzenlenen Altın Pişmaniye ödül töreninde, Türkiye'de başarı gösteren, toplumsal fayda odaklı projeler ve uygulamalar yapan kişilere ödülleri verildi.

Kenti kahve kokuları sardı

5 Aralık UNESCO Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali gerçekleştirildi. Festivalde vatandaşlara kahve ikram edildi.

Nikomedia konferansı tarihe ışık tuttu

İzmit Belediyesinin kentin tarihine ışık tutup toprak altında kalan değerlerinin gün yüzüne çıkartılması adına gerçekleştirdiği çalışmalar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine” konulu konferans ile devam etti. Arkeoloji ve tarih alanında başarılı çalışmaları ile tanınan Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan sunumlarıyla bilgilerini katılımcılara aktardılar. Arkeolog Nezih Başgelen ise konferansın moderatörlüğünü üstlendi.

36 farklı sergi düzenlendi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla 2023 yılında 3’ü özel tasarım koleksiyonu olmak üzere 36 sergi düzenledi. 18 Nisan Cumhuriyet Sanayisi Sergisi, Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi Sergisi, Prof. Dr. Seda Güneşdoğdu Sağdınç Dantel Sergisi, Karikatür Sergisi, İZMEK Yıl Sonu Sergisi, Kadınlar Günü Resim Sergisi gibi sergileri binlerce İzmitli ziyaret etti.

Konserler kulakların pasını sildi

İzmit Belediyesi yıl boyu yapılan konserlerle kulakların pasını sildi. "Sizi En İyi Biz Anlarız" dayanışma ezgileri konseri, bahar konseri, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı şampiyonluk konseri, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası park konserleri, Kent Orkestrası MFÖ gecesi konseri, Sanat Akademisi Yılsonu Gösterisi ve Kent Orkestrası yaz akşamı konseri düzenlendi.

Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, köy muhtarlıkları ve Balkan Dernekleri ortaklığında, doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi. Geleneksel Hıdırellez şenlikleri programı kapsamında Mecidiye, Bayraktar ve Balören mahallelerinde lokma dağıtımları gerçekleştirildi. Semah gösterileri ve konserlerin yapıldığı etkinlikler kurban kesimi ile tamamlandı.

Birbirinden renkli etkinlikler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2023 yılında ayrıca Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Yazar Buluşmaları Etkinliği, Naci Girginsoy Anısına ‘Yirmi Yazar Yirmi Öykü’ Kitap Lansmanı, Uçurtma Şenliği Programı, Bizim Köyde Şenlik Var, 1 Eylül Dünya Barış Günü Şiir Dinletisi, Hoş Geldin Sonbahar Şiir Dinletisi, Cumhuriyetin 100. yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı’nın Hayatı Söyleşisi, 100.Yıl Hatıra Ormanı Fidan Dikimi, 24 Kasım Öğretmenler Günü Müzik ve Şiir Dinletisi gibi birçok program düzenlendi.

Somut olmayan kültürel miras çalışmaları yapıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İzmit’in 50 kırsal mahallesini kapsayan somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında 42 mahalleyi ziyaret etti. Köylerin geçmiş yaşamına, doğayla uyumlu işleyişine dair köyün ileri gelenlerinden bilgiler derlenerek yazılı hale getirildi.

Yıl boyunca Şiir ve Edebiyat Evi’ni bin 498 kişi, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni 13 bin 167 kişi, Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin 117 bin 165 kişi, Çetin Emeç Kütüphanesi’ni 42 bin 446 kişi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’ni 7 bin 536 kişi, Nikomedia Sanat Galerisi’ni 297 kişi, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni bin 500 kişi, İzmit’in İzleri Anı Evi’ni 327 kişi ziyaret etti. Sanat Akademisi Müzik Bölümünde 244 öğrenci, Dans Bölümünde bin 150, Tiyatro Bölümünde bin 850 kişi faydalandı. Öte yandan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası 27 kez, İzmit Belediye Bandosu 30 kez, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ise 14 kez sahne aldı.

İHA