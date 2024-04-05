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İzmit Belediye Tiyatrosunda Perde "İzdivaç" İle Açıldı

İzmit Belediye Tiyatrosunun hazırladığı, usta yazar Anton Çehov'un iki kısa oyununda uyarlanan "İzdivaç" isimli tiyatro oyunu prömiyer yaptı.

İzmit Belediye Tiyatrosunda Perde

05 Nisan 2024 Cuma 12:09


 İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediye Tiyatrosu, yeni oyunla sahneye geri döndü. Anton Çehov'un iki kısa oyunundan uyarlanan İzdivaç isimli oyunun prömiyeri, Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi'nde gerçekleşti. İlk gösterime İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan katıldı. Beğeni toplayan oyun sonrasında konuşan Başkan Hürriyet, "Kısıtlı imkanlarla müthiş işler başaran arkadaşlarımın yüreğine, emeklerine sağlık. Emekleriyle sanata dair çok güzel işler yapıyorlar. Bizler işin köprü kısmıyız, onlar işin üreten kısmı. Onlar işin en kıymetli kısmı. Tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. 
 İzdivaç oyununu uyarlayan ve yöneten Numan Ertuğrul Uzunsoy ise "Çok güçlü emek var. Hayal ettik ve çok çalıştık. Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet'in vizyonuyla oluşan bir yer. Buradan birçok insana ulaşıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. 
 İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek. 
                                  


İHA
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