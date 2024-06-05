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"Japon Kuklası" Oyunu Büyük Alkış Topladı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kursiyerleri, festival kapsamında "Japon Kuklası" oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

05 Haziran 2024 Çarşamba 10:55

 İzmit Belediyesi, tiyatro festivali kapsamında kapılarını yine sanatseverlere açtı. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan kursiyerler izleyicileriyle buluşmaya başladı. Yıl boyunca aldıkları disiplinler arası sanat eğitimlerini sahneye taşıyan kursiyerler, yeteneklerini seyirci karşısında pekiştirme imkanı buluyor. 
 Sanat Akademisi'nde gerçekleşen tiyatro festivali bu sene Tunç Toker’in uyarlayıp yönettiği Japon Kuklası oyunu ile başladı. İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk'ün de katıldığı gösterime ilgi yoğun oldu. İzleyicilerin keyifli anlar geçirdiği oyunun ardından konuşan Yönetmen Tunç Toker, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. 
 Oyunun sahnelenmesinin ardından oyuncuları tebrik eden Kültür Müdürü Ufuk Aktürk, "Çok beğendim. Önemli bir emeğin sonucu olduğu anlaşılıyor. Diğer oyunlarımıza da sanatseverleri bekliyoruz" dedi. 
 Festival bu akşam yönetmenliğini Onur Serimer'in gerçekleştirdiği L'ABSURDE oyunu ile devam edecek. 
                                 


İHA
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