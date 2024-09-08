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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kandıra'nın Coğrafi İşareti Alınan Ürünü

Bu belgeselde Kandıra'nın geleneksel geçim kaynakları ve kültürel mirası ele alınmakta. Bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin ekonomik hayattaki önemi büyüktür. Belgeselde Kandıra'nın sahil şeridinde yaşayan balıkçıların günlük yaşamlarından kesitler sunuluyor. Kandıra’da keten üretimi ve bu üretimin Manav Türkleri için taşıdığı anlam çok büyüktür. Keten, hem yerel ekonomi için değerli bir ürün hem de Manav Türklerinin kültürel kimliğinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Keten üretim süreçlerinin yanı sıra, bu kadim Türk boyunun Kocaeli’deki varlığına dair belgesel görüntüler izleyicilere sunuluyor.

Kandıra'nın Coğrafi İşareti Alınan Ürünü

08 Eylül 2024 Pazar 09:45

 
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Anahtar Kelimeler
Manav TürkleriKandıra Keten Bezi
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