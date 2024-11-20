Meslekte yarım asrı devirmiş bir belgeselciyi anlatan belgesel: KAHRAMAN

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar, bu kez biyografik bir belgesel ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.









2022 yılında Hereke ipek halısının tarihine ışık tutan belgeseli ile ödül kazanan yönetmen Uğur Tatar, bu kez 50 yıllık meslek hayatı ile gazetecilik ve belgeselcilik konusunda önemli bir figür olan İsmail Kahraman’ın hayatını mercek altına alıyor.

Hereke halısının kadim tarihini anlatan belgesele özel ödül





Uğur Tatar, 2500 yıllık Pazırık Halısı'ndan Hereke İpek Halısı'na uzanan kadim el sanatımız halıcılığın tarihini ele aldığı “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” isimli belgeseli ile ödül kazanmıştı.

2022 yılında 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin “Profesyonel Belgesel Yarışması” kategorisinde yarışan “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” belgeseli “Festival Düzenleme Kurulu Özel Ödülü” ile onurlandırılmıştı.

2023 yılında ise bu belgesel, 2. Kocaeli Film Festivali'nin açılış filmlerinden biri olarak Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşmuştu.





Duayen gazeteci ve belgeselcinin hayatı belgesel oldu





Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” ise meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.

Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.





Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı





Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi Nedret Demir’in tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28 tane single albümü bulunuyor.

Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.

Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İŞTE KAHRAMAN” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.









Belgeselin galası İstanbul’da gerçekleşecek





Belgeselin galası, 21 Kasım 2024 tarihinde, 13:00-17:00 saatleri arasında, “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde, “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı” ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Adres: Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı, Molla Gürani Mah. Millet Cad. Aras Han No:4 Kat:2 Aksaray/İSTANBUL









