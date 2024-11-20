banner1098
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meslekte yarım asrı devirmiş bir belgeselciyi anlatan belgesel: KAHRAMAN

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar, bu kez biyografik bir belgesel ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Meslekte yarım asrı devirmiş bir belgeselciyi anlatan belgesel: KAHRAMAN

20 Kasım 2024 Çarşamba 12:19

2022 yılında Hereke ipek halısının tarihine ışık tutan belgeseli ile ödül kazanan yönetmen Uğur Tatar, bu kez 50 yıllık meslek hayatı ile gazetecilik ve belgeselcilik konusunda önemli bir figür olan İsmail Kahraman’ın hayatını mercek altına alıyor.

Hereke halısının kadim tarihini anlatan belgesele özel ödül

Uğur Tatar, 2500 yıllık Pazırık Halısı'ndan Hereke İpek Halısı'na uzanan kadim el sanatımız halıcılığın tarihini ele aldığı  “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” isimli belgeseli ile ödül kazanmıştı.

2022 yılında 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin “Profesyonel Belgesel Yarışması” kategorisinde yarışan “Altay Dağları’ndan Hereke’ye: İPEK HALININ TARİHİ” belgeseli “Festival Düzenleme Kurulu Özel Ödülü” ile onurlandırılmıştı.

2023 yılında ise bu belgesel, 2. Kocaeli Film Festivali'nin açılış filmlerinden biri olarak Gebze Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşmuştu.

Duayen gazeteci ve belgeselcinin hayatı belgesel oldu

Uğur Tatar’ın kariyerindeki ikinci belgesel olan “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” ise meslekte yarım asrı devirmiş duayen gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman’ın hayatını konu ediniyor.

Türkiye’de 80 ili gezmiş, dünyada 80’e yakın ülkeye ayak basmış bir belgeselcinin dünyasını keşfedeceğiniz 80 dakikalık bu belgesel, sadece İsmail Kahraman’ın hayatını anlatmakla yetinmiyor. Aynı zamanda İsmail Kahraman’ın hayatını şekillendiren coğrafyanın da izini sürüyor.

Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı

Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi Nedret Demir’in tüm dünya dijital platformlarında yayınlanan 28 tane single albümü bulunuyor.

Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “KAHRAMAN: Tarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.

Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İŞTE KAHRAMAN” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.



Belgeselin galası İstanbul’da gerçekleşecek

Belgeselin galası, 21 Kasım 2024 tarihinde, 13:00-17:00 saatleri arasında, “Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı”nın ev sahipliğinde, “Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı” ve “Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu”nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Adres: Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı, Molla Gürani Mah. Millet Cad. Aras Han No:4 Kat:2 Aksaray/İSTANBUL




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Uğur TatarHereke HalısıPazırık HalısıIpek HaliIsmail KahramanNedret DemirKahramanTarihin İzinde Bir Belgeselcinin Yaşam ÖyküsüİKTAV
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tongar’dan, Çayırova’da ‘Aile ve Çocuk’ söyleşisi Tongar’dan, Çayırova’da ‘Aile ve Çocuk’...
Minikler Kurnaz Tilki'nin maceralarını izledi Minikler Kurnaz Tilki'nin maceralarını izledi
Müzenin en yaşlı üyesi: 140 yıllık zarf makinesi hala çalışıyor Müzenin en yaşlı üyesi: 140 yıllık zarf makinesi...
Çerkeslerin kültürü sahneye taşındı Çerkeslerin kültürü sahneye taşındı
Yerel Kültür Müzesini 13.500 kişi ziyaret etti Yerel Kültür Müzesini 13.500 kişi ziyaret etti
Tarihi hamamda duygulandıran tesadüf Tarihi hamamda duygulandıran tesadüf
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tongar’dan, Çayırova’da ‘Aile ve Çocuk’...
Çayırova 5. Kitap Günleri’nde yazar Hatice Kübra Tongar, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi. Aile...

Haberi Oku