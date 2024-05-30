banner1041
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Yolda

İzmit Belediyesi, hastanelerde refakatçi hizmeti projesi için ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Yolda

30 Mayıs 2024 Perşembe 14:12

  Hastanelerde refakatçi hizmeti projesi için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit’te bulunan hastanelerin sosyal servislerinin meslek mensuplarıyla ilk değerlendirme toplantısını düzenledi. 
  Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen Refakatçi Hizmeti Ön Değerlendirme Toplantısı’na Kocaeli Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanları Temur Baydoğan ve Mehmet Kaygusuz, Kocaeli Şehir Hastanesi’nden Sosyal Hizmet Uzmanları Merve Kolay İnanç ve Betül Üney, Seka Devlet Hastanesi’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Hanife Aydemir ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Çağla Pınar Bayraktar katılım gösterdi. Ayrıca, Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Miray Onur da toplantıya katıldı. 
  Toplantıda, Refakatçi Hizmeti’nin kapsamı, işleyişi, hedef kitlesi ve riskleri gibi konularda katılımcılara sunumlar yapıldı. Katılımcılar, projenin kentte faaliyet gösterilmesi gereken ve ihtiyaç duyulan bir proje olduğunu belirterek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu. Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Projesi, sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik ve destek sağlamayı amaçlayarak, hastanelerdeki hasta ve yakınlarına yardımcı olacak bir hizmet olarak planlanıyor. 
                                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aman dikkat: 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler Aman dikkat: 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı...
Gebze Pelitli Yolu Caddesine Asfalt Gebze Pelitli Yolu Caddesine Asfalt
BAH Darıca Hastanesi hasta kabulüne başladı BAH Darıca Hastanesi hasta kabulüne başladı
Türkiye Nüfusunun Yüzde 2,1'i Taşıyıcı, En Çok Bu Bölgede Görülüyor Türkiye Nüfusunun Yüzde 2,1'i Taşıyıcı, En...
Uzmanı Uyardı: Bu Hastalık Çok Sinsi İlerliyor Uzmanı Uyardı: Bu Hastalık Çok Sinsi İlerliyor
Obezite Hastalığında Uzmanından Korkutan Açıklama Obezite Hastalığında Uzmanından Korkutan Açıklama
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Aman dikkat: 200'ün üzerinde hastalığın...
Sıcak havalarda insanların kabusu olan ve kan emerek beslenen keneler, kalıcı sağlık sorunlarına, hatta...

Haberi Oku