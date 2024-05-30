Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Yolda

Hastanelerde refakatçi hizmeti projesi için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit’te bulunan hastanelerin sosyal servislerinin meslek mensuplarıyla ilk değerlendirme toplantısını düzenledi.

Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen Refakatçi Hizmeti Ön Değerlendirme Toplantısı’na Kocaeli Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanları Temur Baydoğan ve Mehmet Kaygusuz, Kocaeli Şehir Hastanesi’nden Sosyal Hizmet Uzmanları Merve Kolay İnanç ve Betül Üney, Seka Devlet Hastanesi’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Hanife Aydemir ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Çağla Pınar Bayraktar katılım gösterdi. Ayrıca, Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Miray Onur da toplantıya katıldı.

Toplantıda, Refakatçi Hizmeti’nin kapsamı, işleyişi, hedef kitlesi ve riskleri gibi konularda katılımcılara sunumlar yapıldı. Katılımcılar, projenin kentte faaliyet gösterilmesi gereken ve ihtiyaç duyulan bir proje olduğunu belirterek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu. Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Projesi, sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik ve destek sağlamayı amaçlayarak, hastanelerdeki hasta ve yakınlarına yardımcı olacak bir hizmet olarak planlanıyor.

İHA