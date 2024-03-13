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Ragbici Kızlar Türkiye Finaline Gidiyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Kadın A Takımı, 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ragbici Kızlar Türkiye Finaline Gidiyor

13 Mart 2024 Çarşamba 10:56

Geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan grup müsabakalarında grup ikincisi olarak finallere kalan Körfez GB Ragbi Kadın Takımı, tecrübeli ve iddialı rakipleri arasından sıyrılmayı bildi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ekibimiz grup maçları elemesinden başarıyla çıktı. A takım için çok genç bir takımız. Rakiplerimiz bizden en az 10-15 yaş büyükler ve A Milli Takımdan oluşan kadroları olanlar var. Buna rağmen iki sezondur Türkiye şampiyonalarında Türkiye dördüncüsü olmayı başarıyoruz. 4-5 Mayıs tarihlerinde Antalya'da şampiyona finalleri yapılacak. Bu sezon derece almak için uğraşıp mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu maçları milli takım antrenörleri de izleyerek A Milli Takımına sporcu seçimleri yapıyorlar. Bütün takımların oyuncuları bu maçları daha özenle ve ciddiyetle oynuyorlar. Biz de milli takıma oyuncu vermek istiyoruz" denildi. 
                                          


İHA
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