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Alikahya'daki Park Ve Oyun Alanında Sona Doğru

İzmit Belediyesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde 2 dönümlük alanda inşa ettiği park ve oyun alanının yüzde 80'ini tamamladı.

Alikahya'daki Park Ve Oyun Alanında Sona Doğru

09 Mayıs 2024 Perşembe 09:40

  Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Alikahya Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'ta yürütülen park ve oyun alanı çalışmaları sürüyor.  Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal ile Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili gelişmeleri paylaşan Devrim Bal, “2 dönümlük bir alan. Yaklaşık 200 metrekare oyun alanı, 35 metrekare kondisyon alanı, yaklaşık 100 metrekare oturma grubu, 440 metrekare yürüyüş yolu, 900 metrekare yeşil alanımız mevcut. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, vatandaşımızın talebine istinaden şehrimizin birçok noktasında bu çalışmalar devam edecek. Bu park özelinde çalışmalarımızın yüzde 80’i tamamlandı. En kısa zamanda bu parkımızı tamamlayıp hizmete sunacağız" dedi. 
                                 


İHA
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