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Alikahya'ya 2 Bin 75 Tonluk Asfalt

İzmit Belediyesi, Alikahya'daki 5 ayrı noktada 2 bin 75 tonluk asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Alikahya'ya 2 Bin 75 Tonluk Asfalt

08 Aralık 2023 Cuma 10:57

 İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir noktasında asfalt ihtiyacı olan mahallerde gerekli çalışmaları yürütüyor. Ekipler, Alikahya Atatürk ve Merkez mahallelerindeki 5 ayrı bölgede de asfalt seferberliği gerçekleştirdi. Alikahya Atatürk Mahallesi Sabiha Gökçen Caddesi’nde 380 metre uzunluğunda 720 ton, Semerkant Caddesi’nde 330 metre uzunluğunda 490 ton, Hulusi Kentmen Caddesi’nde 200 metre uzunluğunda 290 ton, Taşkın-Mehre sokakları arasında ise 100 metre uzunluğunda 95 tonluk asfalt yenileme çalışması yapıldı. Ekipler, Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ise 330 metre uzunluğunda 480 tonluk asfalt çalışması gerçekleştirdi. 
  

                                      


İHA
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