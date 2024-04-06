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Aracın Çarptığı Karaca Tedavi Edilerek Yeni Ailesine Katıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan karaca, Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Aracın Çarptığı Karaca Tedavi Edilerek Yeni Ailesine Katıldı

06 Nisan 2024 Cumartesi 15:13

 İç kanaması bulunan karaca, yapılan tedavinin ardından 26 gün sonra sağlığına kavuştu.   
  12 Mart tarihinde vatandaşlar tarafından İzmit Akmeşe yolunda arabanın çarptığı yaralı karaca bulundu. İhbar üzerine bölgeye Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri gitti. Yaralı karaca ekipler tarafından Ormanya'ya getirilerek tedavi edildi. Karaca tedavisinin ardından 26 gün sonra iyileşti. Gözünün işlevini kaybetmesi sebebiyle Karaca, Ormanya'da kendi habitatına uygun alana bırakıldı. Türkiye’nin en büyük doğal yaşam alanlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğal Koruma Milli Parklar ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve hasta hayvanları yaptıkları tedaviyle sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. 
 
  "Hayata zorla tutulan bu karacamız artık Ormanya bünyesindeki karaca ailesine katılacak" 
  Karacanın tedavi sürecini anlatan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, "12 Mart tarihinde İzmit Akmeşe yolu üzerinde yaralı halde bulunan Karaca Ağır travma almıştı. Karaca ölmek üzereyken bulundu. Aracın çarptığını düşündüğünüz Karaca, baş bölgesinden çok ağır darbe almıştı. Bize ilk getirildiğinde birinci yerinde olmadığını ve nefes almakta zorlandığını tespit ettik. Yapılan detaylı muayenede ise sağ gözünü bir yaralama sonucu işlevini kaybettiğini, sol gözün ise tramvaya bağlı görme duyusunun azaldığını, en önemlisi ise iç kanamanın olduğunu belirledik. Yoğun tedavinin ardından yaşamsal fonksiyonlarını düzeltsek de gözdeki görme bozukluğu tam giderilemedi. Bu şartlar altında karacanın doğada yaşama sansı yok. Fakat hayata zorla tutulan bu karacamız artık Ormanya bünyesindeki karaca ailesine katılacak. Burada stresten uzak, kendi habitatına uygun diğer karacalarımız ile beraber ömrünün sonuna kadar misafirimiz olarak kalacak" diye konuştu. 
                                         


İHA
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