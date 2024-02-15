Çocuklara Çevre Bilinci Öğretiliyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği, Nene Hatun İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen eğitim programı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya tarafından, ilkokul öğrencilerine sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Sıfır atık prensibine göre, ayrıştırılan atıkların toplama şekilleri, ambalaj atıkları ve çevre kirliliği hakkında bilgiler aktarıldı. Aynı zamanda öğrencilere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Körfez'de okullara yönelik başlatılan "Elektronik Atık - Bitkisel Atık - Atık Pil" toplama yarışması hakkında bilgi verildi. Kampanya kapsamında birincilik elde eden okullara Atık Pil Kategorisinde ses sistemi, Bitkisel Atık Yağ kategorisinde yazıcı ve Elektronik Atık kategorisinde diz üstü bilgisayar hediye edileceği belirtildi.

İHA