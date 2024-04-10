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İzmit'te Bayram Coşkusu Yaşandı

İzmit'te çocukların doyasıya eğlendiği bayramlaşmada konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bayramlar, birliği ve beraberliği pekiştirmenin önemli günleridir

İzmit'te Bayram Coşkusu Yaşandı

10 Nisan 2024 Çarşamba 21:05

 Bayram coşkusunu halkımız ile içe içe yaşıyoruz" dedi.   
 
  Milli ve dini bayramları adına yakışır şekilde yaşatmaya özen gösteren İzmit Belediyesi, bu Ramazan Bayramında da çeşitli etkinlikler düzenleyerek bayram coşkusunu tüm İzmitlilere yaşattı. İzmit Belediyesi Ramazan Bayramı'nın ilk günü geleneksel hale gelen halk bayramlaşması programını, belediye meydanında gerçekleştirdi. Çocuklar oyun grupları ve ikramlarla eğlenceli vakit geçirirken, kent orkestrası ise bayram konseriyle kulakların pasını sildi. 
 
  "Bayram coşkusunu halkımız ile içe içe yaşıyoruz" 
  Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programında konuşan Başkan Hürriyet, "Yaklaşık 3 senedir halk bayramlaşmalarını sürdürüyoruz. Her bayramda hem çocuklarımız eğleniyor hem de bir araya gelip bayramlaşıyoruz. Bayramlar, birliği ve beraberliği pekiştirmenin önemli günleridir. Bayram coşkusunu halkımız ile içe içe yaşıyoruz. Protokol olsun ya da olmasın bayramlarda halkımız ile kucaklaşmak çok önemli. Rabbim bayramların tekrarını nasip etsin. 5 yıl boyunca güzel işler yaptık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca daha güzel işler yapacağız. Çocuklarımız, kadınlarımız, bütün halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüz 23 Nisan. Çocuklarımıza çok güzel bayram coşkusu yaşatacağız" diye konuştu. 
                                     


İHA
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