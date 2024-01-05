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Körfez’de Bozuk Yollara Müdahale

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım akslarındaki aksaklıkları anında müdahaleler ile gideriyor.

Körfez'de Bozuk Yollara Müdahale

05 Ocak 2024 Cuma 11:34

 Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım alanındaki çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlara kaliteli hizmet etmeyi amaçlayan Körfez Belediyesi, ilçede bozulan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt yama çalışmaları ile Körfez sokaklarını yenilemeye devam ediyor. Zamanla deforme olan yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacıosman Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kışladüzü Mahallesi ve İlimtepe Mahallesi’nde yol bakım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Gece gündüz demeden halkın kaliteli ve konforlu şekilde seyahat etmesi için çalışan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların devam edeceğini belirtti. Şehir Merkezi’nin yanın sıra köy yollarında da çalışmalar yapan Belediye ekipleri, birçok köy yolunun tamamlandığını belirtti. 
                                       


İHA
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