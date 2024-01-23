Mustafa Çalık Sokak Konfora Kavuşuyor

Zamanla deforme olan ve vatandaşlar için tehlike arz eden bozuk yol ve kaldırımları yenileyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak’ta ise beton yol, kaldırım çalışmalarını tüm sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 130 metre uzunluk, 3 metre genişliğindeki Çalık Sokak’taki yol çalışmasında 975 metreküp beton kullanılacak. Ekipler ayrıca yol kenarında biri 85 metre uzunluk 1.20 metre genişliğe sahip diğeri de 65 metre uzunluk 1.50 metre genişliğinde kaldırım inşa ediyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak’ta çalışmalar kısa sürede tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

İHA