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Samanlı Dağlarına Ulaşmak İçin Bayramda 29 Bin 98 Kişi Kocaeli'ye Akın Etti

İzmit Körfezi ve Sapanca manzaraları eşliğinde Samanlı Dağlarının zirvesine ulaştıran Kartepe Teleferiğini 4 günde 29 bin 98 vatandaş kullandı.

Samanlı Dağlarına Ulaşmak İçin Bayramda 29 Bin 98 Kişi Kocaeli'ye Akın Etti

11 Nisan 2024 Perşembe 16:07

 50 yıllık hayalin gerçekleştiği teleferiği kullanmak isteyen vatandaşlar bayramda uzun kuyruklar oluşturdu. 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kartepe'de inşa ettiği ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi, vatandaşların hizmetine açılmasıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 15 Nisana kadar ücretsiz olan teleferik hizmetinde yaralanmak için vatandaşlar Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın ediyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan Cumartesi günü sabahından 9 Nisan Salı günü (Arefe Günü) akşamına kadar 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı. 
  Teleferiği kullanan vatandaşlar, yeşilin, denizin ve doğanın muhteşem manzarasının tadını çıkarıyor.

 
                                      


İHA
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