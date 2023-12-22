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Yarım Asırlık Sorunun Çözüldüğü Paşa'da Üstyapı Çalışmaları Başladı

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başladı.

Yarım Asırlık Sorunun Çözüldüğü Paşa'da Üstyapı Çalışmaları Başladı

22 Aralık 2023 Cuma 14:09

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Burası bittiğinde geniş, ferah ve estetik bir cadde olacak" dedi.   
 İzmit Belediyesi, uzun yıllardır kangren haline gelen Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki kamulaştırma sorununu geçtiğimiz aylarda sona erdirmişti. 2,5 yıl süren kamulaştırma süreci sonrası 12 binanın yıkım işlemlerini tamamlayan İzmit Belediyesi, Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta üstyapı çalışmalarına başladı. Gece gündüz devam eden çalışmalar neticesinde bölgeye çok daha konforlu ve estetik bir sosyal alan sunulacak. 
 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Paşa’daki çalışmaları inceledi. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte bölgeyi gezen Başkan Hürriyet, çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanarak, bölge halkının mağdur edilmemesi konusunda hassasiyet istedi. 
 İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, "İzmit’in her bir bölgesine adil bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şu anda Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak’tayız. Burada yaklaşık 30 yıldır kamulaştırma sorunu vardı. Özellikle burası hem araç hem de insan trafiğinin yoğun olduğu ama asayiş ve estetik açısından sıkıntılı bir bölgeydi. Göreve gelir gelmez muhtarımızın ve bölge halkının talebiyle kamulaştırma işlemine başladık. 12 bina vardı. 2-2.5 sene içerisinde kamulaştırmayı tamamladık. Ardından tüm binaları yıktık. Şimdi de üstyapı çalışmalarına başladık. Altyapı kurumları su ve elektrik bağlantılarını gerçekleştiriyorlar. Biz de gecikmemek için onların peşinden üstyapıyı yapıyoruz. 
  Burası bittiğinde geniş, ferah ve estetik bir cadde olacak" dedi. 
                  


İHA
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