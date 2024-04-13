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Zamanla Yıpranan Çeşmeye Estetik Dokunuş

İzmit Biberoğlu Mahallesinde zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen çeşme onarılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Zamanla Yıpranan Çeşmeye Estetik Dokunuş

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:36


 Mahalle muhtarlığınca, çeşmenin onarımı ile ilgili talep, Muhtar Aktif Sistemi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca keşfi yapılan çeşmenin, kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekiplerince caminin hemen önündeki eski çeşmenin ve deposunun onarımı gerçekleştirildi. Dış cephesi seramikle kaplanan çeşme, şık bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, onarımı tamamlanarak güzel bir görünüme kavuşturulan çeşmenin Ramazan Bayramı öncesine yetiştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
                                   


İHA
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