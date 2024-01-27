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5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu.

5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

27 Ocak 2024 Cumartesi 13:45


  Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Apartman sakinleri ise zaman zaman korku dolu anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. 
                                         


İHA
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