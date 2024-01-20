Gölcük'te İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, 21.00 sıralarında Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.İ.A. idaresindeki motosiklet ile M.K. hakimiyetindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri M.İ.A. ile M.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla, Gölcük Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan M.K., Gölcük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA