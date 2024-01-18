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Kardeşini Göğsünden Bıçaklamıştı, Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Kardeşini Göğsünden Bıçaklamıştı, Tutuklandı

18 Ocak 2024 Perşembe 09:38


  Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki binada meydana geldi. O.K. (28) ile kardeşi K.K. (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, O.K. mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'yı göğsünden yaraladı. Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, K.K.'yı dairenin girişinde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.K. ise suç aletiyle gözaltına alındı. 
  Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, K.K.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.   
                        


İHA
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