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Otobüsün Camı Çarpmanın Şiddetiyle Kırıldı

Araca çarpmamak için ani fren yaptı, başı cama çarpan 2 yolcu yaralandı

Otobüsün Camı Çarpmanın Şiddetiyle Kırıldı

07 Haziran 2024 Cuma 09:52

 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsü önüne aniden çıkan araca çarpmamak için aniden fren yaparken, 2 yolcu başını cama çarptı. Otobüsün camı çarpmanın şiddetiyle kırılırken, 2 yolcu yaralandı. 
  Kaza, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 7024 plakalı özel halk otobüsü ile seyir halinde olan sürücü K.K., duraktan yolcu aldıktan sonra hareket ederken önüne aniden çıkan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani fren sebebiyle A.Ş. ile Ş.Ç. isimli 2 yolcu kafalarını şoförün bulunduğu cama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cam kırılırken 2 kadın ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                 


İHA
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