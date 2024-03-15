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Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Körfez'de TYT deneme sınavında ilk 100'e giren öğrencilere hediye takdim edildi.

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

15 Mart 2024 Cuma 22:20

  
  Körfez Belediyesi tarafından YKS öncesinde ilçe genelindeki son sınıf öğrencileri için ücretsiz olarak TYT deneme sınavı gerçekleştirmişti. Gençlerin sınava hazırlanmasını sağlamak ve sınav stresini en aza indirmek için gerçekleştirilen proje kapsamında ilk 100'e giren öğrenciler için iftar programı düzenlendi. 
  Körfez Belediyesi olarak her zaman başarıyı ödüllendirdiklerini ve gençlerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Önemli bir sınava gireceksiniz. Geleceğinize nasıl yön vereceğinizi yine kendiniz belirleyeceksiniz. Bizler de bu yolculukta sizlerin başarısına katkı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Enerjiniz hiç eksilmesin" dedi. 
  Kaymakam Uğur Kalkar ise başarının ödüllendirilmesinin güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, "İnancınızı asla kaybetmeyin. Çok çalışın. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz" ifadelerini kullandı. 
  Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. 
                                   


İHA
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