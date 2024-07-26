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Kadınlar hem zanaat öğreniyor hem de sosyalleşiyor

Çayırova'da meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim alan kadınlar, dikiş ve örgü kurslarıyla hem sosyalleşiyor hem de zanaat öğreniyor.

Kadınlar hem zanaat öğreniyor hem de sosyalleşiyor

26 Temmuz 2024 Cuma 13:42

  
 Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde verilen meslek ve sanat edindirme kursları kapsamında dikiş ile örgü alanlarında eğitim alan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Yaklaşık 4 aydır Şekerpınar Bilgievindeki dikiş kursuna geldiğini belirten Canan Fecir,  "Bizim için güzel faaliyet oluyor. Hem meslek öğreniyoruz hem de evimize katkı sağlayabiliyoruz" dedi. 
 Örgü kursunda eğitim gören Nezaket Köse ise "Kursa gelebilmem bana psikolojik olarak çok destek sağladı. Burası benim için çok iyi bir ortam oldu. Belediye başkanımıza bu imkanı bize sunduğu için çok teşekkür ederim, Allah ondan razı olsun. Bu tarz kurslar sayesinde evden çıkıyoruz, arkadaşlarımızla iki sohbet ediyoruz ve el becerimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


İHA
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