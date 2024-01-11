GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Acente Temsilcileri Gölcük'e Hayran Kaldı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesine Yazlık Ilıca tesislerini tanıttı.

Acente Temsilcileri Gölcük'e Hayran Kaldı

11 Ocak 2024 Perşembe 14:33

 İlçenin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarını gezen acente temsilcileri Gölcük'e hayran kaldı.  
 Kocaeli Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 2. Kocaeli Turizm Sektör Buluşması kapsamında turizm acenteleri Gölcük’e misafir oldu. İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile birlikte Gölcük’e gelen 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesi, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kafileyi karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turizm acentelerine Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcayı tanıttı. Başkan Sezer, acente yetkililerine Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Gölcük Turizm Rehberlerini takdim etti. 
  Programa katılan acente temsilcileri gün içinde ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarını gezdiler. 2. Kocaeli Turizm Sektör Buluşması kapsamında Kocaeli’nin birçok noktasını ziyaret eden acenteler, Gölcük’ün tarihi dokusu ile turizm potansiyeline hayran kaldı. Yazlık Ilıca tesislerini de inceleyen heyet, kendilerini misafir eden Başkan Sezer’e teşekkür etti. 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gölcük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
650 Personel 275 İş Makinesi Karla Mücadele Görev Alacak 650 Personel 275 İş Makinesi Karla Mücadele Görev...
Talepler Tek Tek Not Alınıp Yerine Getiriliyor Talepler Tek Tek Not Alınıp Yerine Getiriliyor
VAKIF İNSANI İSMET ÖZBAY'IN VEFATININ ARDINDAN VAKIF İNSANI İSMET ÖZBAY'IN VEFATININ ARDINDAN
Soğuk Kış Gününde Esnafa Çorba İkramı Soğuk Kış Gününde Esnafa Çorba İkramı
Muhammed'e Doğum Günü Sürprizi Muhammed'e Doğum Günü Sürprizi
SEKAPARK A.Ş.'den Yeni Yılda Yeni Ürünler SEKAPARK A.Ş.'den Yeni Yılda Yeni Ürünler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

650 Personel 275 İş Makinesi Karla Mücadele...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafa sonu kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı 650...

Haberi Oku