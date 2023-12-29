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Başarılı Atletizmciler Yemekte Bir Araya Geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları ile bir araya geldi

Başarılı Atletizmciler Yemekte Bir Araya Geldi

29 Aralık 2023 Cuma 10:19

 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları ile yemekte bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende’de gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Söğüt dışında Başkan Yardımcısı Osman Yurt, BBP İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Er, Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Başkanı Binali Aslan ve sporcular katıldı. Başkan Şener Söğüt’e ve BBP İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Er’e Kulüp Başkanı Binali Aslan tarafından plaket takdim edilirken, Başkan Aslan, “Başkanımız Şener Söğüt bizlerin her zaman yanında oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Madalya elde eden sporcu arkadaşlarımızı da tekrar kutluyorum. Bizler sürekli antrenman yaparak yarışmalara hazırlanan kulübüz. Zaten sürekli spor yapmış olmanın verdiği sağlık ile birlikte hiçbir sporcumuz da maşallah hasta olmadı, ilaç kullanmadı” dedi. Başkan Şener Söğüt de sporcuları tebrik ederek, başarılarının devam etmesini diledi. 
  Sporun sağlık için önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Şener Söğüt ise 1Bugün burada genç sporcularımız da var, kendisini genç hisseden ve gerçekten de sağlıklı görünen büyüklerimiz de var. Böyle bir birliktelik yakalamış olmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da sizlere gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
                                       


İHA
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