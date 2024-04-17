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Baştan Söğüt A Takımı İle Toplantı Yaptı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 31 Mart Seçimleri sonrasında çalışmalara hızlı başladı.

Baştan Söğüt A Takımı İle Toplantı Yaptı

17 Nisan 2024 Çarşamba 16:05

 Başkan Yardımcıları ve müdürlerle toplantı gerçekleştiren Söğüt, “5 yıl boyunca Körfez’e değer katacak hizmet ve eserleri hayata geçireceğiz” dedi. 
  İlk olarak Başkan Yardımcıları; İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Serkan Yeğnidemir, Sait Çalık ve Ahmet Erdemiş ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Söğüt daha sonra meclis salonunda müdürlerle bir araya geldi. Başkan Söğüt, 31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını ve yeni dönemde milletin tekrar eser ve hizmet siyaseti için kendilerine yetki verdiğini belirtti. 
  Başkan Şener Söğüt, “5 yıllık yeni hizmet dönemi için vatandaşlarımız bizlere tekrar yetki verdi. Seçim bitti şimdi hizmet ve eser üretme zamanı. Geçmişte yapılan hizmet ve eserlerde sizlerin ve çalışma arkadaşlarımızın emeği büyük. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız.  
  Körfez için yapılacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Bütün bunları ortak akıl ve ekip ruhu ile gönül belediyeciliği ilkesini rehber edinerek gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi. 
                                        


İHA
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