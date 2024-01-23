Düzağaç Kültür Merkezi Kurs Kayıtları Başladı

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi'nde el sanatları ve spor kursları için kayıt işlemleri başladı.

Gölcük Belediyesi ilçedeki atıl yapıları vatandaşlara faydalı olacak şekilde dönüştürerek yeniden işlevsel hale getiriyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi, devraldığı Düzağaç Mahallesi'ndeki Telekom’a ait olan eski santral binasını tadilattan geçirerek yeniledi. Tamamen yenilenen bina, içerisinde oluşturulan el sanatları ve spor kursları ile yakın zamanda vatandaşların hizmetine açılacak.

Düzağaç Mahallesi'ndeki halkın sanat ve spor alanında faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak kültür merkezi içerisinde giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili, tekvando ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek. Ev hanımlarının el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi gençleri de sporla buluşturacak.

Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri başlatıldı.

İHA