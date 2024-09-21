Eski Bakan Sayan’dan KOTO kadın girişimcileri ile özel görüşme

BARIŞ: KADINLARIN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMELİYİZ
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış, KOTO olarak kadın iş insanı ve kadın istihdam sayısını arttırmak adına çeşitli projeler yürüttüklerini açıklayarak, Odamızda kadın meclis, kadın komite üyelerimiz ve Kadın Girişimciler Kurulumuz etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Odamız organlarında kadınların rolünü güçlendirmek adına da özel girişimler gösteriyoruz. Desteklerimiz ve çalışmalarımız sürecek” dedi.
TALEP VE ÖNERİLERİNİ İLETTİLER
Kocaeli Ticaret Odası üyesi kadın iş insanları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu alanda yürütülen çalışmalardan bahsederek, yeni, dönem projeleri ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, KOTO üyesi kadın iş insanlarının, talep ve önerilerini paylaşması ile sona erdi.