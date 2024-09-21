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Eski Bakan Sayan’dan KOTO kadın girişimcileri ile özel görüşme

Çeşitli programlara katılmak üzere ilimize gelen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Ticaret Odası’nın kadın meclis üyeleri, komite üyeleri, kadın girişimcileri ve kadın kooperatifleri ile de özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Eski Bakan Sayan'dan KOTO kadın girişimcileri ile özel görüşme

21 Eylül 2024 Cumartesi 10:38

 Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşen özel oturuma KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sarıoğlu Meclis Katip Üyesi Kübra Öter, Meclis Üyesi Emine Nilay Özkan, komite üyeleri ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaparken, kadın iş insanlarının talep ve önerileri görüşüldü.

BARIŞ: KADINLARIN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış, KOTO olarak kadın iş insanı ve kadın istihdam sayısını arttırmak adına çeşitli projeler yürüttüklerini açıklayarak, Odamızda kadın meclis, kadın komite üyelerimiz ve Kadın Girişimciler Kurulumuz etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Odamız organlarında kadınların rolünü güçlendirmek adına da özel girişimler gösteriyoruz. Desteklerimiz ve çalışmalarımız sürecek” dedi.

TALEP VE ÖNERİLERİNİ İLETTİLER

Kocaeli Ticaret Odası üyesi kadın iş insanları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu alanda yürütülen çalışmalardan bahsederek, yeni, dönem projeleri ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, KOTO üyesi kadın iş insanlarının, talep ve önerilerini paylaşması ile sona erdi.

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