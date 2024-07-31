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GEBZE YÜKSEK TEKNOKOJİ ENSTİTÜSÜ'NDEN GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ'NE GTÜ'NÜN 80 YILLIK TARİHİ

90 yıl önce Türkiye’nin ilk teknik bahçıvanlık okulu sahasına kurulan Gebze Teknik Üniversitesi'ne çok yakın yerde hizmet veren Tarım Bakanlığı Tohum Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'nden www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

GEBZE YÜKSEK TEKNOKOJİ ENSTİTÜSÜ'NDEN GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ'NE GTÜ'NÜN 80 YILLIK TARİHİ

31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:42

Gebze Teknik Üniversitesi veya kısaca GTÜ, 3 Temmuz 1992 tarihinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla kurulan, Türkiye'deki iki yüksek teknoloji enstitüsünden biriydi. 22 Ekim 2014 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen yasa teklifiyle Gebze Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Üniversite Çayırova yerleşkesinden oluşmaktadır. Üniversite günümüzde 1.370.070 m2 toplam açık alanı ve 26.612 m2 toplam kapalı alanı bulunan Çayırova Kampüsü'nden oluşmaktadır (Muallimköy yerleşkesinde Bilişim Vadisi kurulmuştur). GEBZE Bilişim Vadisinin kuruluş hikayesi de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden başlar. Ancak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'n de kuruluş tarihi 1943 tarihinde Gebze Çayırova’da kurulan Gebze Çayırova Teknik Bahçıvanlık okulundan başlar. Gebze teknik bahçıvanlık önünü ile ilgili geçtiğimiz günlerde. Bölgeyi ziyaret ederek. Teknik bahçıvanlık okulunun devamı Tarım Orman Bakanlığı Gebze Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürü ile Bölgenin 80 yıllık tarihi ile ilgili belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Bu konuda daha önce yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gebze-teknik-universitesinin-80-yillik-tarihi.html

GEBZE TEKNİK ÜNiVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Kocaeli Gebze bölgesinde yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Gebze bölgesinin bilim teknoloji ve sanayi tarihinin 1978 tarihinden beri canlı şahitlik yapmaktayım. Kocaeli Gebze'nin bilim teknoloji ve sanayi tarihindeki gelişmeleri canlı şahitleri ile görüşüp gelecek kuşaklara bir belge bırakmak istedim. Kocaeli Üniversitesi rektörü ile yaptığım belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşmak istiyorum:

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/gebze-teknik-unuversitesi-rektoru-ile-tarihi-sohbet.html

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE TARIM VE ZİRAAT TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ KURULMALI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

90 yıl önce Türkiye’nin ilk teknik bahçıvanlık okulu sahasına kurulan Gebze Teknik Üniversitesi'ne çok yakın yerde hizmet veren Tarım Bakanlığı Tohum Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'nden www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

https://fb.watch/jDUfo-Bc0-/?mibextid=SDPelY
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