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Girişimci Kadınlar Buluştu

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri düzenlenen tanışma programıyla bir araya geldi. Kadın girişimciler kendilerini ve firmalarını tanıtarak, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Girişimci Kadınlar Buluştu

28 Aralık 2023 Perşembe 09:34

Toplantının devamında KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün katılımıyla KTO Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 
 Kadın girişimciliğini nicelik ve nitelik bakımından geliştirerek daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesini sağlamak ve kadınların kişisel gelişimlerine destek vererek kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmayı misyon olarak benimsediklerini belirten Recep Öztürk, "Kadının işgücüne katılımı, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından gerekliliktir. Kadınlar her alanda var olmalı. Odamızın kadın girişimcileri, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi ve Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin ortak çalışması ile hayata geçen Kiraz Kafe kadın girişimcilerimize ciddi katkılar sunuyor. İlçe olarak yerel yönetimlerle bir arada çalışabilmenin avantajını yaşamaktayız. Bu kapsamda yapmak istediğimiz projeler için odamız olarak daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi. 
                 


İHA
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