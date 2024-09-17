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Kartepe'ye 17 Bin Kitabın Bulunduğu Modern Kütüphane Açılacak

Kartepe'ye içinde 17 bin kitap bulunan kütüphane açılacak. playstation oyun alanı, çocuk kitapları bölümü, kafeterya ve bilgisayar kullanım alanlarının bulunacağı kütüphane, 20 Eylül günü hizmete alınacak.

Kartepe'ye 17 Bin Kitabın Bulunduğu Modern Kütüphane Açılacak

17 Eylül 2024 Salı 10:59

 Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kent Meydanı Camisi altına Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle bin metrekarelik modern bir kütüphane hizmete açacak. Yeni nesil bu kütüphane, geleneksel kütüphane anlayışının ötesine geçerek hem öğrenme hem de eğlenceyi bir araya getirecek. 
 Kütüphane; playstation oyun alanı, çocuk kitapları bölümü, kafeterya, Z kütüphane, bilgisayar kullanım alanları ve ekip çalışmaları için özel alanlarıyla herkesin kendine uygun yer bulabileceği bir mekan sunacak. 17 bin kitabın bulunacağı kütüphane 
  20 Eylül Cuma günü saat 14.30'da açılacak. 


İHA
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